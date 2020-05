El programa ‘La escuela es nuestra’ ha beneficiado a más de 2 millones 448 mil alumnos

Esteban Moctezuma, titular de la SEP, informó que están en construcción de un protocolo de higiene para el regreso a clases

Conferencia de los Programas Integrales de Bienestar, encabezada por Luisa María Alcalde Luján, Secretaria del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México.

Esteban Moctezuma, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que el Gobierno de México que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador ha entregado hasta el momento 10.5 millones de becas.

Indicó que en lo que va del año han entregado de forma directa al beneficiario mil 600 pesos por bimestre a estudiantes del nivel básico y medio superior, y 4 mil 800 para educación superior en localidades indígenas de alta y muy alta marginación.

En educación básica se benefician a 5 millones de estudiantes, en media superior 4 millones 093 mil becarios y en educación superior a 309 mil becarios, todos ellos de bajos recursos, indicó el secretario de la SEP.

En el programa “La escuela es nuestra” los primeros en beneficiarse son las escuelas que se encuentran en comunidades indígenas, las cuales han sido remodeladas para mejorar sus instalaciones, señaló.

Se han constituido más de 50 mil Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP) por la Secretaría de Bienestar y se han dispersado casi 9 mil millones de pesos, afirmo Esteban Moctezuma.

Gabriel García, coordinador de los 17 mil 860 Servidores de la Nación, explicó la función de Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP), los cuales deben estar integrados por un estudiante a partir del 4 grado.

Indicó que la el programa consiste en acciones en materia de mantenimiento, mejoramiento y equipamiento, las cuales están divididas en acciones mayores y acciones menores.

Estos son algunos de ejemplos de las acciones que se realizan con el programa “La escuela es nuestra”.

Señaló que la meta en la primera y segunda fase es beneficiar a 54 mil 177 planteles en mil 931 municipios del país.

El coordinador de los programas Bienestar, señaló que de los 50 mil 023 CEAP constituidos, 48 mil 163 ya se les han asignado los recursos.

Los montos de la ayuda depende de la cantidad de los alumnos los cuales se dividen en tres, de 150 mil pesos, 200 mil pesos y 500 mil pesos.

Señaló que la inversión del programa es de 8 mil 923 millones de pesos, y hasta el 16 de mayo se han dispersado 6 mil 798.75 millones de pesos.

Afirmó que en la primera fase del programa se han beneficiado a 2 millones 448 mil 131 alumnos y 130 mil 063 docentes.

Indicó que se han atendido a 103 mil 268 escuelas en zonas de muy alta y alta marginación, y 34 mil 235 escuelas en localidades indígenas.

Finalmente, el coordinador Gabriel García informó que de un censo a 23 mil 698 escuelas, el 47 por cinto no cuenta con agua potable, el 76 por ciento no cuenta con drenaje y el 91 por ciento no cuenta con internet.

En las preguntas por parte de los medios presentes, el titular de la SEP informó que están en construcción de un protocolo de higiene para el regreso a clases, el cual aún no está confirmado.

El primer filtro es que los papás revisen a los niños y firmaran un papel en el que indican que aparentemente el niño se encuentra bien, el otro filtro es en la entrada de la escuela.

Analizan si los alumnos deberán usar de cubrebocas en el regreso a clases.

El secretario Esteban Moctezuma afirmó que los alumnos no regresarán a hacer un examen sino a un “ambiente compresivo” y los maestros ayudarán a los alumnos a que externen sus experiencias de la contingencia.

Indicó que habrá una evaluación diagnóstica para que el maestro sepa cuánto avanzó el alumno. Posteriormente se les dará un curso ‘remedial’, el cual también servirá para planear el próximo año escolar.

