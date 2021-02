El presidente fue parte de protocolo de investigación para tratamiento contra COVID-19

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que fue parte de un protocolo de investigación de un tratamiento para combatir el COVID-19.

López Obrador señaló que estuvo sometido a un tratamiento que consistió en medicamentos antivirales y desinflamatorios.

“Me empezaron a aplicar un medicamento antiviral y desinflamatorios, y afortunadamente dio buenos resultados. Estuvo con molestias, lo que ya todo mundo que ha padeció esta enfermedad: dolores de cuerpo, poca temperatura, y fue saliendo en la medida que me aplicaron el tratamiento. Empecé a ejercitarme, a caminar, a hacer ejercicios de respiración y afortunadamente salí adelante”, señaló.

El mandatario mexicano agradeció a todos los médicos que estuvieron involucrados en su tratamiento contra COVID-19.

“En mi caso fui bien atendido y yo creo que de manera oportuna (…) El viernes me hicieron la prueba y salí negativo en la prueba de COVID y me van a estar revisando. Quiero agradecerles a los médicos de instituciones públicas, todos los mexicanos”, declaró.

López Obrador afirmó que pese a su contagio de coronavirus, respetará el orden para ser vacunado contra esta enfermedad.

Una autoridad tiene que dar el ejemplo y no es posible que por ser presidente o tener el cargo más importante de la república se actúe en una circunstancia como esta con influyentismo, dando el mal ejemplo de que como soy el presidente me tienen que vacunar primero, no (se aplicará antes la vacuna)”, adujo.