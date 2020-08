El gobierno ya no está secuestrado ni al servicio de la delincuencia organizada: AMLO tras detención de ‘El Marro’

López Obrador agregó que si creció el crimen en Guanajuato fue por las complicidades entre autoridades municipales y estatales

El presidente López Obrador señaló que con la detención de José Antonio Yépez, ‘El Marro’, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, se muestra que su gobierno mantiene, en su combate a la corrupción, la determinación de no proteger a la delincuencia organizada.

Seguiremos combatiendo la epidemia del #COVID19 para salvar vidas sin dejar de enfrentar la peste de la corrupción y la impunidad que tanto daño ha causado al pueblo de México.https://t.co/GKGUvvcW9U pic.twitter.com/lIRoxuyVNr — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 2, 2020

“Hoy en la mañana me informaron, como a las 6:00 h, que lo habían detenido en una casa donde tenía a una persona secuestrada”, señaló el mandatario en su mensaje dominical.

Señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional, con el apoyo del Gobierno del Estado, lograron esta detención que calificó como “importante, muy importante”.

“Desde luego, hay que seguir atendiendo las causas que originan la violencia, que no haya pobreza, que los jóvenes sean atendidos, no darles la espalda para que no los enganchen y no se lo lleven los jóvenes”, afirmó el mandatario.

“¿Cómo fue que creció tanto este cártel?”, cuestionó el mandatario, y expresó que ello llevó a convertir a Guanajuato en el estado más violento del país.

“Al grado de que Guanajuato se convirtió en el estado más violento del país; tiene el 15 por ciento de los homicidios que se cometen en todo el país, 15 por ciento en Guanajuato. Es decir, si hay 100 homicidios, 15 se cometen en Guanajuato en un día, y hay días de 20, 25 homicidios”, afirmó el mandatario.

López Obrador agregó que si creció el crimen en Guanajuato fue por las complicidades, las ‘componendas con autoridades municipales, con autoridades estatales. La impunidad.

“No a la corrupción, no a la impunidad y, en todos los casos, procurar recuperar lo que ilegalmente se ha sustraído de la Hacienda pública, de lo que se le ha quitado al pueblo y a la nación”, refirió el presidente tras detención de ‘El Marro’.

En su mensaje dominical, el mandatario federal afirmó que la captura del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima mostró que antes ‘no había frontera, no había líneas divisoria’ entre gobierno y la delincuencia organizada, y que gracias a la venta de plazas, los delincuentes dominaban.

“Incluso estaban a cargo de gobiernos municipales y también tenían mucha influencia en gobiernos estatales y el colmo, en el gobierno federal”, agregó el mandatario.

Explicó que la detención de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal, es la muestra del contubernio entre el Gobierno y el narcotráfico.

“Se simulaba que se combatía el narcotráfico, pero solo a los que no tenían acuerdo con el gobierno y se cometieron muchas atrocidades”, señaló.

