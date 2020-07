El gobierno quiere poner en ley mala práctica de privilegiar adjudicaciones directas: Coparmex

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) mostró su inconformidad luego de que legisladores propusieran un periodo extraordinario de sesiones.

Esto con el objetivo de aprobar una reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que permite la adjudicación directa de contratos para compra de insumos médicos y medicamentos por parte del Gobierno de México.

Sobre dicha inconformidad el presidente de la comisión anticorrupción de Coparmex, Max Kaiser, habló en el espacio de Radio Fórmula de Joaquín López-Dóriga.

Kaiser aseguró que hay tres puntos en los que Coparmex no coincide con la propuesta de reforma pues se trata de una reforma inconstitucional.

El tercer punto es que no hay ninguna necesidad, hay desde hace varias semanas abierto un proceso de parlamento abierto en el que se discute, en conjunto, un proceso completo de nuevas leyes de adquisiciones que pongan a México en las mejores prácticas internacionales y generen confianza por lo tanto, esta bola rápida de meter en un periodo extraordinario de sesiones, sin discusión, un solo artículo nos parece inentendible”

Reveló que al menos 80 de cada 100 compras, actualmente, se hace por adjudicaciones directas, además de otras que se realizan por un proceso de “simulación” en el que se hacen invitaciones a proveedores en específico.

“80 de cada 100 compras son por adjudicación directa, alrededor de siete son por esta simulación, digo simulación porque lo que hace el gobierno o un servidor público es invitar a tres proveedores y escoge a uno de los tres. Son una simulación y lo conocemos muy bien porque, normalmente, dos de los que participan ya saben que no van a ganar”.

También señaló que los grandes proyectos de la Administración federal siguen esta lógica.

Esta práctica, indicó, genera desconfianza entre los inversionistas nacionales y extranjeros y limita que ellos tengan acceso a proyectos gubernamentales.

“87 de cada 100 contratos se asignan por procesos no competitivos en contra de la Constitución, en contra de las convenciones internacionales y en contra de las mejores prácticas, por lo tanto, generando muy poca certeza en los inversionistas, en especial extranjeros, y muy poca confianza.Los inversionistas saben que para obtener un contrato del gobierno necesitan un compadre, alguien que los conecte, alguien que les eche la mano para llegar a esa oficina en donde se están tomando estas 87 de cada 100 decisiones. Eso genera desconfianza en un inversionista extranjero y poca certeza para quienes quieren competir en México. Por todos lados, mal esta iniciativa”.

También indicó que el gobierno no tiene necesidad de recurrir a organismos intergubernamentales pues cuenta con las herramientas para comprar las medicinas en México a través de procesos legales.

“Lo que decimos es que hoy el Gobierno tiene todas las herramientas para comprar todas las medicinas que quiera en México y en el extranjero vía los procesos legales, es decir no necesita excepciones ni puentes directos, no necesita organismos intergubernamentales que, sabrá Dios a qué se refieren con eso, lo que necesitan es ejecutar la Ley de Adquisiciones como está y como se debe planear procesos de contratación con licitaciones públicas abiertas.

Reiteró la postura de Coparmex de exigir que en México el gobierno adquiera medicamentos de calidad a través de empresas que generen confianza.

“En Coparmex decimos que los mexicanos merecen tener las mejores medicina en todos los hospitales a disposición de cada persona, lo que queremos es que se utilicen los organismos adecuados que generen confianza y no hace falta un mecanismo de excepción para ir a organismos intergubernamentales a comprar medicinas de quién sabe dónde, que vengan con quién sabe qué especificaciones de calidad, y que vengan certificadas por quién sabe quién. Tenemos todos los recursos para comprar las mejores medicinas a las empresas mexicanas y extranjeras que ya las hacen y que las hacen bien y que siempre las han surtido”.

Finalmente, indicó que están a favor de que se abran las investigaciones correspondientes contra empresas que hayan actuado mal en este tipo de compras previas y que sean sancionadas.

“Si hay todas estas sospechas que se abran todas las investigaciones que hagan falta, que se abran todos los expedientes en contra de todos los servidores públicos del pasado y presente y de todas las empresas que fueron desleales al Estado, que realmente se pruebe que hay empresas que vendieron a sobre precio, o que vendieron medicinas que no eran de la calidad adecuada o material quirúrgico o máquinas que no servían y que sean sancionadas, eso pedimos nosotros: Coparmex pide que se hagan los procedimientos que se haga justicia.

Lo peor que puede pasar es que desde un pedestal se señale, sin ninguna prueba a todo un sector y se diga que por lo tanto, se debe acudir a organismos intergubernamentales a comprarle a quién sabe qué empresas que no son las que están en México, no tiene ninguna lógica y no hay ninguna necesidad”.