Él es el sujeto que golpeó a una mujer en el Parque Hundido; piden actuación de autoridades

Claudia Revilla denunció a través de redes sociales, el pasado viernes, a un hombre que agrede a mujeres corredoras en el Parque Hundido.

Revilla compartió una publicación en la que asegura que en diversas ocasiones el sujeto la agredió, y a otras mujeres también, pero que en su último encuentro el hombre le tiró un puñetazo para tratar se sacarla de la pista de corredores de dicho parque de la alcaldía Benito Juárez.

Acerca de este evento, Revilla habló en el espacio de Radio Fórmula de Joaquín López-Dóriga.

“Una semana después de que nos dejaron salir a la calle decidí ir a correr, ya me había tocado encontrarme con este señor que me sacaba del carril. En ese momento no lo tomé personal, claro que no me gustó por lo que decidí correr en sentido contrario para tener a la gente de frente y que no me volviera a empujar. Sin embargo, en ese momento, estaban arreglando la estaban arreglando la pista de tartán y yo tenía una contractura por lo que me acomodaba más correr en la pista de tartán, que para eso es, por lo que el espacio que quedaba era muy estrecho. Ya me había tocado encontrármelo de frente y que se pusiera en medio del camino. Como yo no quería confrontarlo, decidí correr por fuera del parque, por la acera de Insurgentes, pero en la calle de Millet, hay callecitas muy estrechas y allí es donde tenía que tomar el parque y allí es donde me lo volví a encontrar. Estaba claro que a él no le gustaba que yo estuviera allí y nunca se me habría ocurrido ese motivo ni en los peores momentos de mi vida.

Indicó que cuando fue agredida, una joven que pasaba por el lugar la auxilió y ella tomó fotografías para la identificación del sujeto.

Afortunadamente, una chica que no conozco, que por redes sociales, investigué, se llama Gloria, tomó las fotos y fue quien me apoyó, ella me pedía que lo soltara para que no me fuera a agredir más, lo correteamos pero ya no lo alcanzamos. En ese momento, la Policía del parque me ayudó pero no lo localizamos.

Yo he trabajado muchos años el tema de la defensa de los derechos de niñas y niños de la calle, trabajé en Tepito, trabajé con temas de mujeres también y, evidentemente, nunca pensé que me tocaría a mí vivir algo así, dejada no soy, no tengo instinto ni de víctima, ni de mártir pero cuando vives una situación así es una situación en la que, por instantes, te quedas completamente vulnerable. Lo que me ocupa y me preocupa es que se haga justicia con lo que me alcance.

Un delito como este, un golpe que no genera fractura o que no te pone en un hospital, tiene consecuencias muy pequeñas legalmente, puede más la amenaza que el golpe, sin embargo, el golpe se ve de una forma pero se siente de otra, te vulnera mucho y te das cuenta que ni siquiera la nueva realidad logra que cambiemos este tipo de actitudes.