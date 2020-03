El 80 por ciento de la población puede estar infectada de COVID-19 sin darse cuenta

Hugo López-Gatell señaló que hasta el 80 por ciento de la población mundial podría infectarse de COVID-19 sin que se dé cuenta

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que hasta el 80 por ciento de la población mundial podría infectarse de coronavirus (COVID-19) sin que se dé cuenta, toda vez que el cuerpo elimina el virus.

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario explicó que la distribución del comportamiento de la enfermedad en la población es de que el 80 por ciento va a tener una enfermedad leve, sin que se den cuenta.

Aseguró que es importante diferenciar lo que es una infección, que es cuando el virus entra al cuerpo, y una enfermedad que es cuando se presentan los síntomas.

Agregó que el 15 por ciento sí podría darse cuenta de que tiene la enfermedad, aunque sugirió no acudir a hospitales si se tienen síntomas leves del COVID-19.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de México indicó que las embarazadas, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y con sistema inmunodeprimido deben extremar precauciones ante el contagio del COVID-19.

“Hasta el 5 por ciento de la población podría necesitar atención hospitalaria por coronavirus, debido a afecciones pulmonares o si se trata de adultos mayores, menores de 5 años o mujeres embarazadas”, señaló.

López-Gatell también señaló que, ante el avance del COVID-19 en México, no habrá restricción de viajes aéreos, terrestres y marítimos y no se cerrarán las fronteras, pues no existe evidencia científica alguna que dicha medida mitigue el riesgo de transmisión.

“No hay demostración científica de que estas medidas mitiguen el riesgo de transmisión“, señaló el subsecretario.

Con información de López-Dóriga Digital