EE.UU. pide a ciudadanos no cruzar a Nuevo Laredo por enfrentamientos

Funcionarios estadounidenses exhortaron a los ciudadanos de ese país a mantenerse alejados de Nuevo Laredo después de que se informara de tiroteos que se registraron este miércoles en calles de dicha ciudad de Tamaulipas.

“Por favor, no cruce a Nuevo Laredo ahora mismo. Tenemos información de que ha habido tiroteos intensos entre miembros del Cártel y la policía estatal de Tamaulipas. Estos tiroteos han ocurrido durante horas”, escribió el sheriff del condado de Webb, Martin Cuellar, a través de su página de Facebook este miércoles.

Attention: Please do not cross to Nuevo Laredo, Tamaulipas right now. We have information that there have been intensive…

Poco después, el Consulado de los Estados Unidos en Nuevo Laredo emitió una alerta de seguridad en la que advertía acerca de los tiroteos.

En una publicación en Twitter, el consulado aconsejó a todo el personal estadounidense que se refugiara, notificara a sus amigos y familiares si estaban a salvo y que se mantuvieran atentos a medios de comunicación para tener más actualizaciones.

SECURITY ALERT: The Consulate has received reports of multiple gunfights throughout the city of Nuevo Laredo.

U.S. government personnel are advised to shelter in place.

Actions to Take:

Seek secure shelter. Notify friends and family of your safety.Monitor local media for updates.

— USCG Nvo Laredo (@USAConNVL) January 2, 2020