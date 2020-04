Edomex refuerza medidas contra COVID-19; Hoy No Circula será para todos los hologramas

El gobernador Alfredo del Mazo anunció nuevas medidas contra el COVID-19 en el Edomex que incluyen el Hoy No Circula obligatorio para todos los hologramas

Ante la declaratoria de la Fase 3 en México por la pandemia de coronavirus, el Gobierno del Estado de México anunció nuevas medidas preventivas.

El gobernador Alfredo del Mazo señaló que hay 901 casos positivos y 58 decesos de COVID-19 en la entidad, lo que obliga a reforzar las medidas de aislamiento y restricción de la movilidad.

A partir de ahora, las salidas a la calle deberán ser únicamente para comprar alimentos, medicinas o artículos de primera necesidad, en tanto que el uso de cubrebocas será obligatorio en las calles y el transporte público.

En materia de movilidad, el Mexibús, Mexicable y transporte público concesionado operarán al 50 por ciento de su capacidad para mantener la sana distancia entre usuarios.

Del Mazo Maza indicó que en coordinación con el gobierno capitalino, en la Zona Metropolitana del Valle de México correspondiente al Estado de México y en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca se aplicará el Hoy No Circula de manera forzosa para todos los hologramas, incluyendo el cero y el doble cero.

Además, se aplicarán multas y sanciones a las empresas que no cumplan con el cierre de actividades no esenciales, por lo que exhortó también a los comercios que no sean del rubro de alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad a que suspendan labores.

Sé que poner en pausa nuestras actividades requiere de un gran esfuerzo, de un gran sacrificio, pero este esfuerzo tan importante es la única manera de reducir contagios y enfrentar esta pandemia… Es momento de ser responsables y solidarios… Es momento de que cuidemos todos de todos”, aseveró el gobernador mexiquense.

