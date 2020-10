Duele que, en lugar de construir, haya un grupo que quiera generar conflictos en Morena: Yeidckol Polevnsky

Yeidckol Polevnsky, secretaria general de Morena, lamentó que haya “un grupo” que, acusa, sea el que genera conflictos al interior del partido.

En el espacio de Joaquín López-Dóriga de Radio Fórmula, Polevnsky señaló que, aunque se encuentra hospitalizada por COVID-19, no ha estado ajena a los problemas internos del partido fundado por el presidente López Obrador.

“No he estado ajena porque es imposible desconectarse o no interesarse en algo que te importa tanto y Morena me importa mucho”; dijo.