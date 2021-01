Dolores Padierna contenderá por candidatura de Morena en alcaldía Cuauhtémoc

Dolores Padierna anunció que no presentará intenciones de reelección en la Cámara de Diputados para buscar contender en la alcaldía Cuauhtémoc

La diputada federal, Dolores Padierna Luna, anunció que a petición de los vecinos de la Cuauhtémoc, no presentará intenciones de reelección en la Cámara de Diputados y buscará candidatura de Morena en esta alcaldía.

Tal y como dice nuestro Presidente @lopezobrador_ “EL PUEBLO DA, EL PUEBLO QUITA”. Por ello, y a petición de las y los vecinos de la alcaldía #Cuauhtémoc, no presentaré mis intenciones de reelección en la @Mx_Diputados. Incursionaré en un nuevo camino a favor de mi Distrito 12. pic.twitter.com/9axksXme1m — Dolores Padierna (@Dolores_PL) January 7, 2021

“Incursionaré en un nuevo camino a favor de mi Distrito 12. Tal y como dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, ‘el pueblo da y el pueblo quita’”, señaló en redes sociales.

“La alcaldía Cuauhtémoc es y ha sido mi hogar. He tenido el privilegio de defender a México desde varias trincheras, pero siempre he mantenido cercanía con sus habitantes, con ellos he sostenido diálogo permanente y participo en la solución de las necesidades vecinales”, expresó en un video difundido por redes sociales.

Dijo que durante estos últimos meses, vecinos y vecinas le han manifestado su preocupación por el rumbo de la Cuauhtémoc.

“Hablan de la creciente inseguridad, de la especulación inmobiliaria, del abandono de las personas vulnerables, del deterioro del espacio público”, lamentó.

Precisó que muchos de estos problemas tienen raíces profundas y para resolverlos es necesario hacer realidad la Cuarta Transformación en la demarcación.

“El presidente López Obrador y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum necesitan todo nuestro apoyo en esta lucha de largo aliento, me entusiasma y al mismo tiempo mi compromiso la petición que me han hecho muchos habitantes de la Cuauhtémoc para que yo encabece este proceso de transformación a nivel local”, afirmó.

En consecuencia, detalló, que no presentará candidatura a la reelección a la Cámara de Diputados, donde ha ocupado la vicepresidencia y donde ha sentado “las bases para el cambio verdadero”.

“Conozco profundamente la Cuauhtémoc, la he recorrido cotidianamente y lo seguiré haciendo para continuar las consultas con vecinas y vecinos en busca del bienestar de todas y todos”, concluyó.

Con información de López-Dóriga Digital