Doctora murió por COVID-19 horas después que su esposo en Puebla

La doctora Janet Ballinas Hernández murió horas después que su esposo, el doctor Joaquín Alejandro González Arroyo, director del Hospital General de Tepeaca, ambos por COVID-19.

La historia se volvió viral en redes sociales debido a que ambos tenían una gran cantidad de seguidores en Twitter, y fue la mujer quien compartió con sus seguidores su estado de salud.

Las publicaciones sobre su padecimiento iniciaron el 2 de enero, cuando escribió: “maldito virus, sal de este cuerpo decadente”.

En días siguientes, compartió varias publicaciones en las que agradeció a sus amigos por sus mensajes de aliento e incluso bromeó sobre su enfermedad.

Es bonito recibir palabras de aliento de tus amigos, que aunque no estén cerca de ti, sabes que puedes contar con ellos en momentos difíciles, aveces obtienes más de ellos que de tu propia familia.

Por si me muero, ya deje mi herencia. #testamento #covid

En días siguientes, compartió más publicaciones alusivas a su padecimiento, y el seis de enero compartió su prueba positiva por COVID-19.

Los días siguientes, manifestó en redes sociales sentirse muy mal a causa del COVID-19, especialmente por fiebre.

Querido diario, día no sé cuál con #covid , me siento de la chingada.

Estas fiebres me están matando. 😣😢

Este es el fin, me voy a hospitalizar, no sé si salgamos de esta. Me preocupan mis papás también”, fue el último mensaje que compartió la doctora Janet en la red social.