Avalan diputados reforma al outsourcing; pasa al Senado

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen de reforma a la subcontratación laboral, también conocida como outsourcing.

La reforma incluye adiciones y derogaciones a disposiciones de las leyes Federal del Trabajo; del Seguro Social; del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; del Impuesto Sobre la Renta; del Impuesto al Valor Agregado; Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; de la Reglamentaria y del Código Fiscal de la Federación.

Los diputados avalaron el dictamen de reforma sin realizarle cambio alguno, con lo que se prohíbe el outsourcing y se diferencia de servicios especializados o de la ejecución de obras especializadas.

Establece además que la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas deberá formalizarse mediante contrato por escrito y que las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de outsourcing deberán contar con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Al patrón que no permita la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo ordenen en su establecimiento, se le notificará para que comparezca a exhibir toda la información requerida, apercibido que de no hacerlo se presumirá que no cuenta con ella.

De no permitir el desahogo de la inspección lo hará acreedor de una multa de 250 a 5 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

A quien realice la subcontratación de personal, así como a las personas físicas o morales que presten servicios de subcontratación sin contar con el registro correspondiente, se les impondrá multa de dos mil a 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización.

El documento aprobado fue remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Con información de López-Dóriga Digital