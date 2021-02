Diputados han ignorado posicionamiento de Coparmex contra reforma a Ley Eléctrica: Edmundo Rodarte

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) participó en el Parlamento Abierto organizado por la Cámara de Diputados sobre la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, sin embargo, los legisladores han ignorado su posicionamiento en contra.

En entrevista para el espacio de Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, el presidente de la Comisión de Energía de Coparmex, Edmundo Rodarte, detalló que el sector privado, académicos y gente informada explicaron los motivos por los cuales no debería ser aprobada la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica sin cambiar “ni una coma”.

Yo creo que quedó muy claro, evidenciado con datos, el por qué no (debería pasar la reforma), sin embargo, he estado siguiendo las discusiones en la Comisión de Energía y no tomaron en cuenta nada de lo que se planteó”, denunció.