Diputada del PES lamenta que la juzguen por insultos en radio

Nayeli Salvatori, diputada del Partido Encuentro Social (PES), se vio envuelta en la polémica luego de que tomara relevancia un antiguo video en el que insulta a una mujer durante un programa de radio.

Mi trabajo como comunicadora, el humor y la cercanía de la gente me dio su cariño y los votos que me trajeron a una diputación que llevo con orgullo.

La legisladora, que es integrante de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, lamentó que el video sea empleado para “golpetear”.

Mi trabajo como comunicadora, el humor y la cercanía de la gente me dio su cariño y los votos que me trajeron a una diputación que llevo con orgullo”, escribió la diputada en su cuenta de Twitter.

En un video compartido en redes sociales, Salvatori ofreció disculpas y expresó que es incongruente juzgar a alguien “por un trabajo que tuvo hace muchos años”.

La diputada del PES expuso que cuando era locutora su trabajo era “divertir”; además de que la propia audiencia le pedía que manejara humor negro.

Me parece lamentable que un personaje que manejaba en la radio sea hoy motivo de desacreditación. Esto a mí no me tira, solo me empodera para seguir luchando por un país mejor”, aseguró.