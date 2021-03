Detienen en la Cuauhtémoc a Diana Sánchez Barrios, candidata a diputada local por coalición ‘Va por México’

Personal Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina detuvieron a Diana Sánchez Barrios, lideresa de ambulantes y candidata por la coalición ‘Va por México‘ a diputada local del distrito 9, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Por medio de un comunicado, la dependencia capitalina apuntó que a Sánchez Barrios se le acusa de extorsión agravada y robo agravado en pandilla.

Por medio de una transmisión en redes sociales, la candidata a diputada local denunció que el hecho se trata de una “persecución política” por parte del gobierno capitalino.

Es una persecución política, soy mujer inocente, soy trabajadora, soy una mujer del esfuerzo y yo voy a dar la cara porque soy inocente de lo que se me acusa y no me voy a esconder”, expresó.