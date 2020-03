Detienen a hombre que agredió a mujer cuando paseaba a sus perros

Antonio Gómez Rebollo, hombre que agredió a una mujer cuando paseaba a sus perros en la alcaldía Miguel Hidalgo, fue detenido este domingo

Tras seis meses de permanecer prófugo, elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México detuvieron a Carlos Antonio Gómez Rebollo, alias ‘El King’, hombre que agredió a una mujer cuando paseaba a sus perros en la alcaldía Miguel Hidalgo.

En septiembre pasado, el sujeto fue captado por una cámara de seguridad atacando a una mujer en la colonia 5 de Mayo, provocándole contusiones en la cabeza y la dislocación de un hombro.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el ministerio público catalogó los hechos como lesiones calificadas.

DETENIDO y ENCARCELADO

El hombre q agredió así, a esta mujer en calles de la @AlcaldiaMHmx fue capturado por agentes de @PDI_FGJCDMX

La noche de este domingo lo ENCERRARON en el Reclusorio Oriente. SU ROSTRO y los detalles de su CAPTURA este lunes en https://t.co/ErSP3Kvj37 pic.twitter.com/bTB8YjsSUd — Carlos Jiménez (@c4jimenez) March 9, 2020

Tras enterarse de la denuncia de la mujer, el agresor escapó, pero elementos de la PDI, adscritos a la Coordinación Territorial Miguel Hidalgo 2 contaban con una orden de aprehensión en su contra, por lo que se dedicaron a rastrearlo.

Gómez Rebollo fue detenido la noche de este domingo, tras acudir a visitar a su madre en un domicilio ubicado en Cerrada de Lago Chapultepec.

La denunciante acusó que el sujeto era agresivo y que la agresión de septiembre pasado se debió a que él le “aventó” a sus perros. Al darle la espalda, el hombre la empujó y esta cayó de forma violenta al suelo.

“Cuando me levanté y le reclamé porqué me aventó, me dijo que yo había probado la fuerza de su hombría y que la próxima me iba a matar a mí y a mi perro”, relató en ese entonces.

El detenido fue trasladado al Reclusorio Varonil Preventivo Oriente, luego de esconderse por seis meses.

Con información de c4noticiasmx