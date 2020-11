Denuncia en mi contra es estrategia política de Morena, asegura Gustavo Madero

Gustavo Madero aseveró que la denuncia en su contra por violencia de género presentada por expresidenta del Senado, Mónica Fernández, tiene motivos políticos.

Al ser cuestionado sobre esta denuncia, que alude a hechos que ocurrieron hace 11 meses y que esto demuestra que solo tiene como finalidad “descarrilar” su candidatura.

Aseguró que se trata de una estrategia del tipo electoral que tiene, a todas luces, un trasfondo político.

“Incluso, la víctima fui yo, yo estaba denunciando un fraude. No se puede escudar en temas de género un tema que es político. La víctima fui yo, a mí me derribaron y me sometieron”, dijo.