Definirán este lunes si López Obrador o Cámaras presentan solicitud para consulta sobre juicio a expresidentes

Se definirá si el presidente López Obrador o las Cámaras presentarán la solicitud para llevar a cabo la encuesta sobre juicio a expresidentes

Este lunes se define si será el presidente Andrés Manuel López Obrador o las Cámaras en el Congreso de la Unión quien presentará la solicitud para llevar a cabo la consulta popular para someter a juicio a cinco expresidentes de México por presuntos actos de corrupción.

El plazo para presentar la solicitud vence el último minuto del martes.

Tanto en el Senado como en la Cámara Baja ya se tiene un borrador para solicitar la consulta.

La propuesta podría ser solicitada por el Senado, donde solo se necesitarían 43 legisladores para llevarla a discusión y ser aprobada por mayoría simple.

El presidente López Obrador ha sido enfático en señalar que preferiría que los ciudadanos presentaran dicha solicitud pero no ha descartado que él la pudiera enviar.

López Obrador afirmó que de realizarse la consulta ciudadana para decidir si se enjuicia a los expresidentes respetará el fallo popular, pero recordó que lo fundamental es “evitar los delitos del porvenir“.

Dicha consulta podría realizarse el mismo día de la elección federal para que no se genere un gasto adicional, y no realizarla dos meses después, aunque aceptó que serían los legisladores quienes determinarían si se lleva a cabo o no.

