Dan de alta a adolescente que fue el paciente más grave de COVID-19 en hospital del IMSS en Tijuana

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio de alta al paciente más grave de COVID-19 que han atendido en Tijuana.

Se trata de Joel, un adolescente de 13 años, en los últimos meses estuvo en un relativo confinamiento, limitado en la convivencia con sus amigos y sus familiares.

Vive en Tijuana, con su padre y una hermana de ocho años. Es un estudiante promedio de secundaria y hasta el 21 de junio en su casa no se le dio mayor importancia a la emergencia sanitaria por COVID-19.

Tres días antes, amaneció con molestias de garganta, un leve dolor de cabeza y fiebre.

Al mediodía continuaron los síntomas, atribuidos a una gripe común. Siguieron dos días de inyecciones y algunos medicamentos orales para contrarrestar el malestar físico.

Sin embargo, el domingo Joel no se pudo levantar de la cama.

“No podía hablar ni moverse. Sólo se me quedaba viendo”, comentó su padre.

Con la ayuda de un vecino lo subieron a un automóvil para buscar ayuda médica.

Acudieron a varias clínicas particulares, en donde rechazaron atenderlo.

“Solo en un hospital me lo recibían si pagaba por adelantado poco más de 50 mil pesos. No tenía ese dinero. Hablé con el doctor de la familia y me dijo que lo llevara al Hospital número 20 del IMSS, especializado en el coronavirus”, añadió.