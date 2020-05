Curva de contagios no bajará, pero dejará de crecer tan rápido en la Ciudad de México: Oliva López

La Ciudad de México, por ser la más poblada y densa del país, presenta el mayor número de contagios por COVID-19 en México, con 11 mil 664 casos confirmados y mil 123 muertes.

Al respecto de la situación de la Ciudad de México por la pandemia de COVID-19, la secretaria de Salud capitalina, Oliva López Arellano, habló en el espacio de Radio Fórmula de Joaquín López-Dóriga.

La funcionaria explicó que no hay contradicción entre el Gobierno Federal y el capitalino acerca del número de decesos por coronavirus.

“No hay contradicción, la Secretaría de Salud federal solo reporta los casos confirmados y los sospechosos, que no necesariamente tienen pruebas, no son considerados”.

Acerca de si se podrá regresar a clases el próximo 1 de junio, López Arellano explicó que pese a que esa decisión se tomará en su momento, no lo ve probable.

“No, no, yo no lo quisiera “, aseveró.

Indicó que el Gobierno de la Ciudad de México no espera que la curva de contagios baje, sino que en próximos días esperan que deje de crecer a la velocidad a la que lo ha hecho.

“Nosotros creemos que puede ya no crecer más rápido. Lo que esperamos es que ya no va a seguir creciendo, es decir, ya no va a tener la velocidad que tiene ahora, pero no va a estar bajando”, explicó.