Continuaré al frente de Morena hasta que haya un resolutivo que diga lo contrario: Polevnsky

Yeidckol Polevnsky aseguró que continuará como secretaria general en funciones de presidenta de Morena hasta que se notifique lo contrario

Este domingo se llevó a cabo el VI Congreso Nacional Extraordinario de Morena, para discutir la permanencia o no de Yeidckol Polevnsky como secretaria general en funciones de presidenta.

Yeidckol Polevnsky habló en el espacio de Radio Fórmula de Joaquín López-Dóriga acerca del nombramiento de Alfonso Ramírez Cuéllar como presidente interino de Morena.

“Creo que será muy importante que revisen de forma puntual los mandatos de la sala superior para poder cumplir, con estricto apego a la legalidad, porque ahora se tiene que vertebrar el mandato de la Sala Superior que nos compromete, al Comité Ejecutivo Nacional, que es al que le da el mandato y el estatuto y la jurisprudencia en ese sentido. Es decir, es un tema en el que vale la pena ver y conocer bien la legalidad para poder cumplir con todo y, en el estatuto, no existen los presidentes interinos ni los provisionales ni nada por el estilo. Es por eso que en Morena solamente existe un periodo electoral y cuando no se está en él todas las designaciones y cargos los nombra el Comité Ejecutivo Nacional no en un Congreso es allí donde creo que se confunden”.

Polevnsky indicó que pese a que el Congreso de este fin de semana llevó a cabo sus actividades, las resoluciones del mismo no son legales.

Aquí el problema es que se están confundiendo porque ellos aseguran que el Congreso es el órgano máximo, y tienen razón, pero este Congreso estaba bajo el paraguas de los estatutos y de las leyes electorales”.

En entrevista, Ramírez Cuéllar aseguró que las actividades del Congreso son válidas pues se alcanzó el cuórum y que, el Congreso anulado por el Tribunal Electoral fue otro y no el de este fin de semana a lo que la dirigente de Morena, explicó:

El Tribunal Electoral anuló el Consejo ampliado que realizó Bertha Luján, y lo anuló porque no tenía cuórum, porque había firmas duplicadas y no se apegaba a lo que plantea el estatuto y con ello anuló todos los acuerdos de ese Consejo ampliado, que además no existe en el estatuto, y con ellos deja sin efecto la resolución que ellos habían tomado en donde habían planteado que iban a convocar a esta reunión, es decir, no tenían facultades para convocar. Quisieron tomar otra salida, pero también están mal. Convocan porque aseguraron que convocaban los consejeros, pero ellos no pueden convocar, solo pueden solicitar y convocar a un Congreso solo lo puede hacer el Comité Ejecutivo Nacional”.

Sin embargo, Polevnsky aseguró que aunque el Congreso se hubiera solicitado, el CEN de Morena no habría aceptado la solicitud pues había un mandato de la Sala Superior del Tribunal Electoral.

En este caso, si nos hubieran consultado, si nos hubieran mandado por escrito como está establecido , de qué se trata cuando se habla de un Congreso, les habríamos explicado que, dado el mandato de la Sala Superior que no podemos tener procesos selectivos y dado que los Congresos solamente son para hacer una elección o para una reforma estatutaria, pero si revisamos todo lo que ellos planteaban, les hubiera dicho que esas no son funciones del Congreso”.

Además, dejó entrever que los congresistas de Morena no se apegaron a los estatutos del partido.

Lo que quisiera decir es que el partido está obligado a honrar sus estatutos y apegarse a la legalidad. Yo vengo de organismo empresarial y muchos de ellos vienen de otros partidos, a lo mejor en esos partidos todo es más laxo, yo no lo sé, a lo mejor allí sí se valía hacer eso y creen que eso es correcto, pero en Morena el estatuto no lo valida y tampoco es correcto en función de lo que dice la ley electoral.

Especificó que el Comité Ejecutivo Nacional es el único que puede hacer nombramientos o convocar a Congresos.

El Comité Ejecutivo Nacional es el único que puede nombrar delegados pero cuando nombramos delegados, tiene que hacerse en toda la formalidad de un Comité Ejecutivo y luego mandarlo al INE para que él evalúe si se realizó correctamente y posteriormente, el INE te manda un certificado y mientras el INE no me mande ese documento, ese delegado no lo es”.

A pregunta expresa, dijo que no reconocería la presidencia interina de Alfonso Ramírez Cuéllar.

Yo no lo puedo reconocer como interino porque los interinos no existen en el estatuto. Es un nombramiento a todas luces ilegal… No, no lo reconozco así. Creo que cometieron muchos errores en ese nombramiento.

También reveló que continuará como secretaria general en funciones de presidenta hasta que se notifique lo contrario.

Así es, continuaré hasta que no haya un resolutivo que diga lo contrario de parte de los órganos máximos y hasta entonces seguiré haciendo esta tarea para cumplir con mis responsabilidades.

Finalmente, cuestionada acerca de si aceptaría reunirse con Alfonso Ramírez Cuéllar para tratar de resolver las diferencias que existen en este momento por la dirigencia nacional de Morena, Polevnsky dijo: