Consumidores de cannabis lamentan prórroga otorgada al Congreso para legalizar uso recreativo de la mariguana

Consumidores de cannabis acampados desde hace meses junto al Senado lamentaron este viernes el nuevo retraso en la aprobación de la ley para legalizar su uso recreativo, concedido al Congreso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque consideran que esta tampoco “resolvería nada para nadie”.

“En septiembre tuvimos una conferencia de prensa en la que le dijimos a los senadores que si no hacían que este tema fuera prioritario, si no lo ponían el primero en la agenda, no iban a cumplir el plazo, porque no les iba a dar tiempo a los diputados de discutirlo. Corríamos ese riesgo y fue lo que acabó pasando”, sostuvo Pepe Rivera, coordinador de comunicación del Movimiento Cannábico Mexicano.