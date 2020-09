Consulta a expresidentes no viola derechos humanos; decisión de Suprema Corte mostrará si queremos democracia participativa: AMLO

A un día de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decida si es constitucional la pregunta para la consulta popular de juicio a los exmandatarios, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dejó en claro que no debe de considerarse como argumento fundamental en la decisión el hecho de que se estén violando los derechos humanos de las personas en cuestión.

López Obrador afirmó que la decisión que tomará la SCJN mañana jueves será trascendental “porque se va a resolver si se acepta el que en los hechos se aplica la democracia participativa, eso es lo que está en cuestión”.

“Si realmente queremos que yaya democracia participativa o si nos vamos a quedar limitados a la democracia representativa o damos un paso adelante para que el pueblo en todo momento decida la forma de su gobierno que es la esencia de la democracia”, dijo.

“Si el pueblo vote cada tres o seis años para tener representantes o se quiere que además que el pueblo los elija, pueda ser consultado cuando se trate de asuntos trascendentes, de todo aquello que tiene que ver con el interés general. Esto va más allá del margen estrecho de la legalidad y no deja de ser legal, lo aclaro, porque está en la Constitución, en el artículo 35, está el derecho del pueblo a ser consultado”, declaró.

Argumentar o esgrimir de que si se lleva a cabo una consulta se violan los derechos humanos de las personas en cuestión, creo que es un asunto que no debe de considerarse como argumento fundamental, porque no hay violación de derechos humanos, no existe ninguna violación de derechos humanos”, subrayó.