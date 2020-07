Confirma Esteban Moctezuma no estar contagiado de COVID-19

Estoy trabajando diario con poca gente para garantizar sana distancia y aplicar las medidas de prevención.

Por ello, no me he presentado a eventos de más personas.

En un par de días concluye el período de observación y ¡afortunadamente estoy bien y de buenas!

Abrazo con afecto. pic.twitter.com/nPfVu5NoPi

— Esteban Moctezuma Barragán (@emoctezumab) July 2, 2020