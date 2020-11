Condena AMLO agresiones contra manifestantes en Cancún; pide que haya justicia hoy mismo

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se haga una investigación rápida, si es posible hoy mismo, en el caso de las agresiones contra manifestantes anoche en Cancún, Quintana Roo.

En la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional, López Obrador pidió al gobierno del estado de Quintana Roo, encabezado por Carlos Joaquín González, que haga una investigación sin contemplaciones, además de que solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) actuar por oficio.

No tiene por qué tardarse tanto y eso lo debe hacer el gobernador, además, ya lo ofreció. Si no se hace esta investigación o no es satisfactoria, que yo creo que puede ser eficaz y que haya justicia rápida, hoy mismo si hay voluntad, nada de estar protegiendo a nadie, cuando hay un asunto así se debe de actuar sin contemplaciones, no debe haber impunidad ni protección a nadie”, señaló.