Con estrictos protocolos de salud, Guerrero podría iniciar reapertura de actividades a partir del jueves: Héctor Astudillo

Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, informó que el próximo jueves 2 de julio podrían reabrir, al 30 por ciento, las actividades en la entidad, pero con estrictos protocolos de salud, ante la contingencia por coronavirus COVID-19.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, el mandatario estatal dijo que si el Semáforo de Riesgo Epidemiológico lo permite, las playas de la entidad reabrirán el jueves, pero solo para que la gente pueda salir a caminar y sea un espacio de relajamiento, no para la fiesta.

Astudillo Flores dijo esperar que la apertura en la entidad se realice de una manera inteligente, por lo que se requiera la colaboración de la sociedad, toda vez que si no hay apoyo a pocos días se tendría que volver a cerrar.

Destacó que playas reabrirán tras tres meses de permanecer cerradas, que ha sido un lapso que no tiene precedente, pues ha sido un tema complicado, toda vez que la economía se paró.

El mandatario afirmó que tras una encuesta a los guerrerenses, la mayoría expresó que es más importante cuidarse de los efectos de la economía ante la pandemia, que cuidarse de un posible contagio.

El gobernador Astudillo explicó que la navegación también está contemplada para abrir el próximo jueves, también al 30 por ciento.

Dijo que está consciente que se tiene que hacer algo para reactivar la economía en el estado, pues es un tema sumamente delicado, ya que cada día que pasa es más destructivo “el tema de la salud hacia la economía”, por lo que se debe tratar que el empleo no continúe a la baja.

Astudillo afirmó que poco a poco se tiene que ir ingresando a una “normalidad diferente“, la cual debe atenderse con los protocolos adecuados.

Sobre la recuperación del COVID-19, tras 21 días, el mandatario estatal afirmó que logró ‘sacudirse’ del virus, por lo que espera ser lo suficientemente cuidadoso para no volverse a contagiar.

Héctor Astudillo indicó que se enteró en redes sociales sobre la detención de José Ángel Casarrubias Salgado, alias El Mochomo, presunto líder del grupo criminal Guerreros Unidos, capturado en el municipio de Metepec, Estado de México.

El gobernador señaló que no ha sido notificado de algo en particular por parte del gobierno federal sobre la detención del presunto autor intelectual de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

Me he enterado yo por las redes, por la tecnología. No tengo mayor comentario, no he sido notificado de algo en particular por parte de la Federación, entiendo que el gobierno federal es quién ha actuado en esta circunstancia”, dijo.