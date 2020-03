Con cartulinas, mujeres comparten su primer experiencia de acoso

En una cartulina tamaño carta, mujeres plasmaron situaciones de acoso que han vivido en el transporte público, escuela, camino a casa y en el mismo círculo familiar, donde se han sentido vulnerables, impotentes, quedando en shock.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el colectivo “Colmena Verde” instaló lo que simulaba un tendedero, donde las mujeres debían colocar las hojas con apoyo de unas pinzas para ropa para compartir la terrible experiencia de haber sido víctimas de acoso.

Mi primer acoso, un primo jugando a las escondidas, se escondía conmigo y me tocaba, hasta la fecha pocos de mi familia me creen”, “un sujeto me agarró del cuello y me tocó los senos para después salir corriendo y gritando obscenidades” son algunas de los relatos que las mujeres compartieron para visibilizar la violencia.