Clausuran clínica en NL por venta ilegal de supuesta vacuna contra COVID-19; valía 11 mil 100 pesos la dosis

Autoridades de Nuevo León clausuraron una clínica que vendía supuestas dosis de la vacuna contra COVID-19 desarrollada por Pfizer/BioNTech.

El operativo tuvo lugar en San Nicolás de los Garza y al llegar había numerosas personas en espera de la aplicación de la vacuna, que valía 11 mil 100 pesos por dosis.

El secretario de Salud, Manuel de la O, informó que se detuvieron a seis personas y ya se realiza la investigación conducente para conocer de dónde salieron los viales.

Explicó que recibieron reportes anónimos para denunciar que se había vacunado a por lo menos 80 personas del exclusivo Fraccionamiento Las Misiones.

De la O Cavazos aseguró que las dosis halladas en el operativo “no servían”, toda vez que no se tenía la red de frío necesaria para su conservación.

Las vacunas se encontraron en la hielera sin la red de frío adecuada, sin hielo. Si realmente era vacuna no les va a hacer efecto”, insistió.

La venta de supuestas vacunas contra COVID-19 en Nuevo León ya fue reportada a la Secretaría de Salud, directamente al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Lo anterior porque el lote de las dosis decomisadas no corresponde a ninguno de los envíos hechos al estado. Se investigará así si pertenecía a otra entidad federativa.

El funcionario señaló que han habido otras denuncias por la venta ilegal de supuestas vacunas, en la que las personas han llegado a pagar hasta 25 mil pesos por dosis.

Llegaron denuncias de que les estaban vendiendo la vacuna de Pfizer en 25 mil pesos la dosis. Me habló otra persona y me dijo ‘me la venden en 15 mil pesos la dosis’; otra persona me habló para decirme que se la vendían en 10 mil 100 pesos la dosis”, detalló.