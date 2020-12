“Ciudadanía debe hacer esfuerzo extraordinario para bajar curva de contagios”: Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum informa que en las próximas semanas el gobierno capitalino trabaja para lograr 7 mil camas de atención médica para COVID-19

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que en las próximas semanas el gobierno capitalino trabajará para lograr 7 mil camas de atención médica para COVID-19, pero la ciudadanía requiere hacer un esfuerzo extraordinario para bajar la curva de contagios.

Tomamos medidas extraordinarias por el incremento de hospitalizaciones por #Covid19 en la Ciudad, junto con la @SSalud_mx y el Gobierno del @Edomex. Este es el mensaje importante del día de hoy.

“El año 2020 ha sido un año muy complejo a nivel mundial por la pandemia del COVID-19. Todos conocemos una persona que ha enfermado por coronavirus o lamentablemente hemos escuchado de alguna persona que ha fallecido”, lamentó.

Dijo que niñas y niños no han podido ir a la escuela desde marzo, lo cual ha sido muy difícil para ellos y la situación económica de las familias también ha sido afectada por la pandemia.

“Desde hace varias semanas, hemos informado que crece el número de hospitalizaciones, por eso incrementamos el número de pruebas con kioskos para la salud, visitar casa por casa todos los habitantes de la ciudad para informar de las medidas preventivas”, apuntó.

Precisó que lo más importante que ha efectuado el gobierno de la Ciudad de México es que ha incrementado la capacidad hospitalaria, a través del INSABI, Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, Sedena, Semar y el apoyo de fundaciones privadas.

Para más información, consulta en el código QR o en https://t.co/IzRx2faG4x

Señaló que todas estas instituciones han trabajado sin descanso y de manera coordinada para ampliar la capacidad hospitalaria en la Ciudad de México.

“Ha contribuido de pasar de 3 a 5 mil camas entre marzo y junio para la atención de COVID-19 y seguimos creciendo para lograr en las próximas semanas para lograr 7 mil camas de atención médica, medicamentos y terapia intensiva”, destacó.

Dio a conocer que la Ciudad de México ha recibido apoyo de personal de otros estados e incluso de otros países

“Aún con la ampliación en la capacidad hospitalaria requerimos disminuir el número de contagios para tener menor número de personas que enferman de forma grave y requieran una cama”, alertó.

Recordó que hace 15 días se hizo un llamado alerta por COVID-19 para invitar a la ciudadanía a quedarse en casa y no hacer fiestas.

Se requiere esfuerzo extraordinario para bajar contagios

“La gran mayoría ha hecho un gran esfuerzo, pero no ha sido suficientes para bajar los contagios, aun con todas las dificultades de ahora requerimos hacer un esfuerzo extraordinario”, apuntó Claudia Sheinbaum.

Remarcó que a partir de mañana sábado y hasta el 10 de enero deberán funcionar solo las actividades esenciales, seguirán operando kioskos de salud para pruebas y el sistema SMS 51515.

“Quiero decirles que habrá apoyos económicos para estos momentos difíciles que los vamos a anunciar los siguientes días”, adelantó.

También enfatizó en las reglas de no salir de casa, si sales sana distancia y cubrebocas, una sola persona para hacer fiestas, no fiestas, posadas o reuniones familiares y si eres positivo o has estado en contacto con un positivo aislarse y llamar a Locatel.

“Al personal de salud, debemos nuestra vida en estos momentos, han hecho un esfuerzo extraordinario, a nombre de la ciudadanía muchas gracias y en nombre de ellos y ellas, debemos ser responsables”, agradeció.

Enfatizó que los más importantes es la salud y la vida porque son momentos difíciles y es urgente bajar los contagios para salir adelante, pues cada una de las acciones de la ciudadanía impacta en la reducción o aumento en los contagios.

