Celebra López Obrador dos años de su triunfo electoral

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, celebró los dos años de su triunfo electoral.

En la conferencia matutina de este miércoles, López Obrador detalló que emitirá un mensaje en punto de las 17:00 h en donde dará a conocer el estado de la nación a dos años de la elección presidencial.

“Hoy voy a informar a las 17:00 h, voy a rendir cuentas sobre lo que hemos logrado en el proceso de transformación de la vida pública del país, de cómo estamos actuando para garantizar el bienestar y la felicidad de nuestro pueblo”, destacó.

“El resultado es bueno a pesar de los pesares, no quiero presumir, no me corresponde evaluar pero en redes sociales hay un texto de una ciudadana que dice ‘nos tocó el peor momento, estamos atravesando un mal momento con el mejor gobierno’, eso es lo que muchos piensan. Creo que el resultado es bueno”, señaló.