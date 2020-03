Celebra AMLO que programas sociales se hayan elevado a rango constitucional

López Obrador aseguró que elevar a rango constitucional los Programas de Bienestar impiden darle marcha atrás a su política de gobierno

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, celebró que ayer la Cámara de Diputados elevó a rango constitucional los programas sociales que su gobierno encabeza.

En su conferencia matutina de este miércoles, López Obrador apuntó que el gasto para estos programas de Bienestar será entre 400 y 500 mil millones de pesos.

“Esto nunca se había hecho. Es totalmente heterodoxo en cuanto a práctica parlamentaria, pero se asegura que no quede en enunciado, que sea derecho”, señaló.

“Esto es justicia, esto es bienestar, esto es apoyo al pueblo y sobre todo a la gente humilde a los más vulnerables. Va a pasar al Senado, pero estoy seguro que se va a lograr la mayoría para que de esta manera pase a las legislaturas de los estados y se apruebe la reforma”, argumentó.

“Es establecer el Estado de bienestar en nuestro país. Como es reforma constitucional no van a poder darle marcha atrás en el futuro. Toco madera y no van a regresar los conservadores, no van a tener mayoría”, dijo.

Ayer, con 335 votos a favor, 54 en contra y cuatro abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma el artículo 4° constitucional, en materia de bienestar.

Con información de López-Dóriga Digital