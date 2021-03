Carta a SCJN no es una amenaza a los jueces: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la carta enviada hoy a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no es una amenaza a la actuación de los jueces federales.

Hoy, López Obrador envió una misiva a Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN, para pedir que se indague la actuación de un juez que concedió una suspensión contra la aplicación de la reforma eléctrica.

No no no, van a decir que estamos amenazando. Es ventilar los asuntos públicos, es diálogo, es debate, y esto es bueno”, dijo.