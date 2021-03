“No callaré ante pillaje y la injusticia”: AMLO pide a SCJN investigar a juez que frenó Ley Eléctrica

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta a Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por la actuación de un juez que concedió una suspensión contra la aplicación de la reforma eléctrica.

López Obrador afirmó que en esta suspensión concedida por el juez “se cumplió com pocas veces de que la justicia tiene que ser expedita”.

El mandatario mexicano apuntó que respeta la autonomía del Poder Judicial y el derecho de amparo, pero “también en uso de nuestras facultades tenemos el derecho de expresarnos”.

El jueves pasado, el juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica suspendiera los efectos de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica tras amparos de las empresas Eoliatec y el Parque Solar Orejana de Zuma Energía.

El juez Juan Pablo Gómez Fierro suspendió “todos los efectos” de la reforma, cuyo principal cambio es eliminar el criterio económico para despachar primero las plantas hidroeléctricas y combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las privadas de renovables.

El jefe del Ejecutivo federal solicitó que el Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro.

De manera respetuosa le solicito que el Consejo determine e informe si la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no responder sobre este caso”. expresó.