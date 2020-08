¡Carajo! Cómo hacen falta los abrazos

Lo del abrazo a los que quiero es lo que más extraño y será lo primero que haga cuando salgamos de esta contagiosa incertidumbre

A este año ya se lo llevó la pandemia, y con él, a todos.

Florestán.

Hoy estamos a seis meses del primer contagio de Covid-19 en México, aquel distante 28 de febrero.

Eran, oficialmente, los días de salir, abrazarse, decía el presidente López Obrador, y comer barbacha.

No se hablaba de sana distancia ni del cubrebocas, que aún hoy se discute. La epidemia era ajena, de China, de Italia, de España, donde los contagiados y muertos se multiplicaban y aquí lo veíamos como si nunca nos fuera a alcanzar.

De entonces a este viernes han corrido 180 días, 62 mil 549 muertos, 580 mil contagiados y no se ve el ni el túnel y menos su luz. Día a día sube el número de casos y defunciones, de las que ya somos el tercer lugar mundial.

Nadie, nunca, pensó lo que iba a ser esta pandemia, lo que iba a provocar, a dónde nos iba a llevar, porque estamos ante un hecho de dimensiones desconocidas y sin remedio que nos ha cambiado la vida, nos ha aislado, nos ha hecho temerosos. Nos hemos alejado de la gente, de los cercanos y de los no tanto.

Los niños llevan desde marzo encerrados, lo que no sabemos de qué modo los afectará emocionalmente.

Y no solo son los menores, son los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los maduros y los mayores y los mayores-mayores. La única defensa, que es condena y pena, ha sido el confinamiento, el no ver, el no abrazar a los queridos.

Lo del abrazo a los que quiero es lo que más extraño y será lo primero que haga cuando salgamos de esta contagiosa incertidumbre: ir a la plaza a abrazar a conocidos y desconocidos, que con el abrazo los haré míos.

Todo esto viene porque hoy llevamos seis meses rehenes de la pandemia y sus temores y miedos, y pude abrazar a un amigo de verdad, lo que me hacía tanta falta.

RETALES

OLVIDO.- Y ayer, la secretaría de Salud no ajustó el número de muertos, cuando el miércoles se habían registrado 626 defunciones, para llegar a 62 mil 76. Y anoche resulta que no hubo ninguno, lo que es increíble. Más tarde, Hugo López Gatell hizo una fe de erratas y dijo que los muertos habían sido 518, para un total de 62 mil 594. Hay cosas que no se pueden pasar; AHMSA.- Al presidente le habían dicho que el nuevo dueño de AHMSA, Julio Villarreal, iba a cubrir los 200 millones de dólares por la venta de Agronitrogenados a Pemex. Pero la empresa informó a la Bolsa que no, y el presidente dijo que si no pagan serán procesados y castigados. Villarreal no iba a reconocer el adeudo porque sería reconocer el delito; y DEFINICIÓN.- René Juárez, coordinador de los diputados del PRI, se refirió ayer al turno de su bancada para presidir la mesa de San Lázaro en el último año de esta legislatura, y dijo que nadie se espante con el petate del PT; que hoy el país se debate en la peor crisis de su historia.Todo indica que se respetará la ley y Dulce María Sauri presidirá esa mesa.

Nos vemos el martes, pero en privado.