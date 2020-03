Captura de presuntos homicidas de Fátima fue por investigación policiaca y no por ayuda ciudadana, dice FGJ

El vocero de la FGJ señaló que ninguna persona ha reclamado la recompensa de 2 mdp para capturar a los presuntos homicidas de Fátima

Para la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, la captura de Giovana N. y Mario N., presuntos secuestradores y asesinos de la niña Fátima, ocurrió por la investigación policiaca realizada y no por el apoyo ciudadano.

Durante una conferencia de prensa, el vocero de la FGJ, Ulises Lara, detalló que no se ha entregado la recompensa de dos millones de pesos ofrecida para hallar a los hoy vinculados a proceso por secuestro agravado y feminicidio.

Señaló que hasta el momento ninguna persona ha reclamado el dinero, y que en caso de que se pida, el interesado deberá cumplir con una serie de requisitos.

Podemos decir que (la captura de Giovana y Mario) fue resultado de una investigación, donde el trabajo de los ciudadanos fue sumamente importante, tanto en las cámaras como en los señalamientos, rutas en donde se les encontraba, pero la investigación corrió a cargo de los policías, incluso el hallazgo y ubicación estuvo a cargo del trabajo de coordinación conjunta de Policía de Investigación y Policía del Estado de México”, abundó Ulises Lara.

Cuestionado directamente sobre si la FGJ no considera que fue gracias a Irma Reyes, la tía de Mario N., que detuvieron a los presuntos responsables del caso, el funcionario sentenció que “no estamos en ese mismo sentido, no fue esa la noticia”.

El pasado 16 de febrero, la señora Irma Reyes recibió en su casa en el municipio de Isidro Fabela, Estado de México, a su sobrino Mario, a la esposa de este y a sus tres hijos, luego de varios años sin saber de él.

En cuanto se enteró por las noticias que la pareja era buscada por el presunto secuestro y homicidio de la niña Fátima en la Ciudad de México, planeó junto con unos vecinos el entregarlos a las autoridades.

En entrevista para Milenio, aseguró que delató a su sobrino y la pareja de este para que se hiciera justicia y no por la recompensa de dos millones de pesos.

“Soy mujer, he sido violada. Tiene que haber justicia. Y no quiero lucrar con esto, yo no sé nada de si van a dar (una recompensa)…yo solo quiero que se haga justicia”, expuso.

Fátima, una niña de 7 años de edad, fue secuestrada por Giovana N. al salir de su escuela y posteriormente asesinada por su pareja, Mario N. en la alcaldía Tlalpan, en uno de los casos que ha causado conmoción en México en lo que va de 2020.

Con información de Milenio y López-Dóriga Digital