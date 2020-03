Cancelan el Hellow Festival en la Ciudad de México por COVID-19

Debido a la situación mundial actual por el coronavirus (COVID-19), los organizadores del Hellow Festival decidieron posponer el evento que se celebraría el 28 de marzo en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México.

“Nuestra prioridad siempre va a ser ver por el bienestar y seguridad de todos los implicados en cada una de sus ediciones: Asistentes, Bandas, Patrocinadores, Medios y Staff”, aseguró Hellow Festival por medio de un comunicado.

