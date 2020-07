Cabal Peniche no tiene nada que ver con nosotros: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que Carlos Cabal Peniche no tiene nada que ver en alguna licitación para el Banco del Bienestar.

En la conferencia matutina de este martes, López Obrador primero dijo no tener información al respecto y luego apuntó que el empresario “no tiene nada que ver con nosotros”.

“No tengo información sobre eso; nosotros cuidamos que todos esos procesos se hagan de manera transparente y en cuanto vemos que hay algo extraño que no se puede explicar pues se revisa y rectifica, es decir, pueden haber contratos, convenios, ya cuando se detecta que no son las mejores empresas o hay pagos indebidos o hay posibilidad de corrupción se interviene y cancela cualquier operación”, refirió.

“No tiene nada que ver con nosotros; da la casualidad de que es mi paisano, pero no protejo a nadie; tengo relaciones de amistad pero no de complicidad con nadie; no llegué aquí con el apoyo de grupos de intereses creados”, argumentó.