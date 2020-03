Baltasar Garzón “tiene difícil” defender a Emilio Lozoya, asevera AMLO

El presidente López Obrador restó importancia a que Baltasar Garzón sea el nuevo defensor de Emilio Lozoya en España

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que el abogado Baltasar Garzón “tiene difícil” defender a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), en España.

López Obrador restó importancia a que Garzón sea el nuevo defensor de Lozoya Austin, “es como cualquier profesional que da un servicio a un presunto delincuente”.

“Esto cae en la esfera de lo particular, él es un abogado que trabaja para defender a clientes. REs famoso por algunos casos que le ha tocado llevar, uno en particular que fue muy importante: el que juzgó a Augusto Pinochet. Me enteré en los últimos tiempos que estaba también, no sé si sea cierto, de que estaba asesorando al presidente Evo Morales, es la primera vez que es escucho esto”, dijo.

“Depende de la causa los abogados suelen ser buenos cuando se trata de defender una causa justa, pero si se trata de defender a un posible defraudador, por muy buena que sea el abogado, la tiene difícil (defender a Emilio Lozoya), no son tamalitos de chipilín”, expresó.

Con información de López-Dóriga Digital