Autónoma de Querétaro iniciará pruebas en animales de su vacuna contra COVID-19

Con un financiamiento basado en donativos, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) avanza en la obtención de una vacuna contra COVID-19, cuyas pruebas en animales iniciarán pronto.

El proyecto de investigación de la UAQ consiste en una vacuna proteína quimérica, es decir, que la secuencia de la proteína fue desarrollada de acuerdo a la síntesis de pequeños péptidos o segmentos de la proteína spike, que es con la que el virus hace contacto con la célula.

La vacuna está actualmente en su etapa de producción mediante métodos biotecnológicos y en una etapa de optimización de los parámetros de producción para dar inicio a las pruebas en animales.

En su publicación ‘Acciones de la UAQ contra el COVID-19‘, la Autónoma de Querétaro detalla que las pruebas en ratones, conejos, cabras y ovejas permitirán conocer si la vacuna es efectiva y genera una respuesta inmunológica sin efectos adversos.

Tenemos que ver que la vacuna, ya in vivo, sí nos genere la respuesta inmune, que quiere decir la producción de anticuerpos, que no sea tóxica y que no genere efectos secundarios adversos”, señaló la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca.