Audio revela pacto para liberar a ‘El Mochomo’ por dinero

En un audio obtenido por Milenio se escucha una conversación telefónica entre un abogado y la madre de 'El Mochomo', en el que se habla sobre un pacto para liberar a Casarrubias Salgado

Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) acusara que personas cercanas a José Ángel Casarrubias Salgado, alias ‘El Mochomo‘, ofrecieran a personal del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México varios millones de pesos para decretar la libertad del delincuente, se dio a conocer un audio que revela el pacto de su liberación.

En un audio obtenido por Grupo Milenio se escucha una conversación telefónica entre un abogado y Francelia Salgado Patiño, madre de ‘El Mochomo’, en el que se aclara que estaba todo listo para beneficiar al presunto líder de ‘Guerreros Unidos‘.

De acuerdo con la llamada, intervenida por la FGR, un secretario de acuerdos del juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México habría sido quien presuntamente solicitó dinero para liberar a Casarrubias Salgado.

La madre del líder delincuencial dice estar de acuerdo con apoyar al secretario del juzgado, pues “son gente seria”, por lo que el dinero sería entregado cuando su hijo fuera liberado.

Fuentes federales consultadas por Milenio indicaron que todavía no hay indicios de que la juez María del Socorro Castillo Sánchez esté vinculada en los sobornos.

Agregaron que quien participó en la sentencia fue Marco Aurelio González Romero, secretario de acuerdos.

Aquí las transcripción de la llamada compartida por Milenio entre la madre de ‘El Mochomo’ y el abogado:

Abogado: Señora, Juan buenas tardes.

Madre: Buenas tardes

A: Me comentaba el señor Rafa que me comunicara con usted, es que estoy aquí en un MP y me voy desocupando.

M: Sí, porque me decía de lo que habíamos quedado, pero no quedó, a ver si mañana

A: Ajá.

M: Sí…

A: Mande? Perdón? Es que se cortó un poquito.

M: Sí, para que me diga que me urgía hablar…con usted.

A: Ajá

M: Sí, pero no puede llegar, mejor lo voy a esperar.

A: Ok, ok. Oiga, pues primero le comentó los avances. Le comento primero los avances.

M: A ver…

A: Como usted sabe ya se presentaron las pruebas y los alegatos en la mañana, en compañía del licenciado Arturo pasamos a ver a la persona que nos está ayudando…y ya tienen también listo el trabajo y nada más nos está esperando con las pruebas para agregarlo, hacerlo valer y que tuviera todo sustento. Entonces ya está completo…

M: Lo que llevó él también.

A: Mande

M: Lo que hizo el licenciado Arturo ya también?

A: Ah, fue lo que hizo en conjunto…

M: Fue todo conjunto?

A: Ajá, son todas las pruebas y pues ya está…ya está adentro.

M: Ya está. Entonces hay que esperar o qué?

A: En la mañana nos me comentaba el licenciado a mí, el amigo, que ya estaba listo el trabajo, es decir, ya terminó el proyecto, ya nada más está esperando nuestras pruebas para agregarlas y sustentar su proyecto y listo. Ya volvió a pasar alrededor de la una tarde con la jefa para que lo aprobara…si acaso le ha dado correcciones de redacción y ortografía y detallitos, pero lo importante ya está.

M: Ajá, ya sabemos bien todo…

A: Como la juez tiene hasta mañana, puede ser que hoy o puede ser que mañana le avise…nosotros la mantenemos informada cuando ya esté publicado y todo.

Entonces le comentaba yo a su hijo que ya está todo hecho, que si podíamos seguir avanzado en el tema económico. Inclusive me citó ahorita las seis de la tarde, por eso le había comentado usted el tema económico, pero usted indíqueme.

M: No, acuérdese que quedamos, cómo dicen, dando y dando.

A: Sí, ya ve que esa fue la idea original…

M: Nosotros no nos vamos a echar pa’tras, dígale que vamos a cumplir, pero queremos que dando y dando.

A: Entonces vamos hacer lo siguiente…le voy a decir así, pero sería de la siguiente forma: él no va avisar mañana cuando ya esté saliendo de firma…y en ese momento nos vemos para que usted le de lo suyo.

M: Ya como quedamos varias veces, que dando y dando, nosotros no le vamos a quedar mal…dígale que nosotros somos unas personas serias, dígale que nosotros no vamos a quedarle mal…dice usted saliendo de firma, saliendo de firma ya es un hecho?

A: Sí, hagamos un ejemplo: que él me avisara a las tres de la tarde, sabes que, ya lo está firmando la jefa…en ese momento yo les aviso a ustedes…así dando y dando él nos da la notificación y nosotros le damos el dinero, ya tenerlo listo pues. Le parece?

Ofrecen millones de pesos a juzgado por liberación de ‘El Mochomo’, denuncia FGR

El jueves, la FGR acusó que personas cercanas a ‘El Mochomo‘ ofrecieron a personal del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México varios millones de pesos para decretar su libertad, razón por la cual se obtuvo la medida de arraigo por parte de otro juez.

La dependencia reveló que cuenta con audios que documentan dicho acto de corrupción.

Casarrubias Salgado fue detenido el pasado 24 de junio por la Policía Federal Ministerial en Metepec, siendo presentado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, que decretó su libertad “negándole valor a pruebas que fueron admitidas en 2014”.

Dichas pruebas eran válidas en el sistema vigente en ese momento, dejando de revisar 21 pruebas aportadas entonces, razón por la cual la FGR apeló de inmediato” argumentó.

Informes indican que ‘El Mochomo’ está siendo investigado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada por diversos ilícitos.

Casarrubias Salgado es señalado como uno de los jefes del cartel de Guerreros Unidos y uno de los principales sospechosos en la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, en Guerrero.

Con información de Milenio y López-Dóriga Digital