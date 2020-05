Asociación Médica del ABC rechaza “desafortunadas” declaraciones de López Obrador

El pasado 8 de mayo, Andrés Manuel López Obrador acusó que en el periodo neoliberal los médicos solo buscaron enriquecerse

La Asociación Médica del Centro Médico ABC consideró desafortunadas las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador del pasado 8 de mayo donde acusó que en “el periodo neoliberal” los doctores solo buscaron enriquecerse.

A través de una carta publicada este lunes, la asociación respondió al mandatario.

Consideramos inadecuadas las declaraciones del señor presidente. Es importante recalcar que los médicos que alberga esta asociación y el Colegio Médico continuaremos haciendo nuestro mejor esfuerzo en bien de la sociedad en esta contingencia sanitaria que nos aqueja, siendo solidarios con las políticas de reconversión de uno de nuestros campus (el de Observatorio) para la atención de los pacientes con COVID-19. Los médicos de esta institución siempre hemos actuado bajo el principio rector del altruismo, que desde su fundación ha sido el motivo de su existencia”.

Este lunes por la mañana, López Obrador ofreció una disculpa pública a los médicos que se sintieron ofendidos por sus declaraciones contra el gremio realizadas el viernes pasado, en donde subrayó que sus palabras fueron tergiversadas.

El pasado 8 de mayo, el mandatario acusó que en el periodo neoliberal los médicos solo buscaron enriquecerse: “llegaba el paciente y lo primero que hacían era preguntarle ‘¿qué tienes?’, pero ‘qué tienes de bienes’”.

Diversos grupos de médicos demandaron el fin de semana una disculpa pública por parte de López Obrador ante estas declaraciones.

En la conferencia matutina de este lunes, López Obrador aseveró nuevamente que existen médicos y hospitales, aunque solo “algunos”, a quienes los mueve su ambición por el dinero.

“Hablé de algunos médicos, porque también es una realidad, que se mercantilizó la medicina, es parte del modelo neoliberal. Se robaban las medicinas, no solo eso, adulteraban los medicamentos”, indicó.

“No es hablar al tanteo, ¿cuántas operaciones se hacen sin necesidad?, ¿o no existe eso?. Desde luego no podemos generalizar. ¿Cómo no va a abonar el tema? Abona para que les dé vergüenza a los que hacen eso, antes no se hablaba de ese tema, claro que no les gusta. A algunos hasta les daban medallas al mérito”, refirió.

Con información de López-Dóriga Digital