Aprobar la Ley de Amnistía sería un error, señaló Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del PRI

Este lunes, las Comisiones Unidas realizaron una sesión presencial en la que analizaron la Ley de Amnistía, luego de tres semanas de realizar reuniones virtuales ante la pandemia de coronavirus COVID-19.

La oposición hizo un llamado al presidente López Obrador para aplazar la discusión pues consideraron que este no es un tema prioritario ante la pandemia de coronavirus pero pese a este descontento, Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República avalaron la Ley de Amnistía.

Al respecto de esto habló el senador Jorge Carlos Ramírez Marin en el espacio de Radio Fórmula de Joaquín López-Dóriga.

El legislador explicó que buscaban que se discutieran otros temas, pero no recibieron ninguna solución.

El tema no es discutir la Ley de amnistía o no, el tema es por qué no se puede discutir otra cosa por qué solo eso, yo no he visto nunca una cámara de diputados cerrada, no a un solo tema.

Aún así no entiendo en qué les perjudicaría discutir lo otro, de hecho lo están discutiendo, así que no entiendo por qué no hacer un proceso ordenado.

Yo creo que hay modos y se hubieran visto un poco más elegantes no hubieran tenido que sufrir por cuorum, hubiéramos venido todos a pasar lista y a discutir un tema tal y como se discute, acuerda una ronda por grupo parlamentario y se acabó y solo vas a tener una oportunidad de decirlo, pero lo habrás dicho y aquí no, aquí es la cerrazón absoluta, ‘no y no'”.