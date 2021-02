Apagones, por problemas en EE.UU.; aprovechan adversarios para atacar a nuestro gobierno: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseveró que, a pesar de que los apagones de los últimos días en el país se originaron en Estados Unidos, sus adversarios han aprovechado esta situación para atacar a su Gobierno y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La congelación de ductos de Texas que transportan gas natural hacia plantas de electricidad mexicanas provocó, el pasado lunes, un apagón masivo en seis estados del norte de México que dejó sin luz a 4.7 millones de usuarios.

“Es sabido, aunque no está de más recordarlo, porque a veces los medios de información en nuestro país, los que no nos ven con buenos ojos, solo ven el árbol y no el bosque, para ellos el problema es en México”, dijo.