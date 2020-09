“Amor y paz, suave, suave, suave”, pidió AMLO a Ebrard contestar a dichos de Trump sobre labor en narcotráfico

López Obrador señaló que SRE emitirá pronunciamiento por dichos de Trump; su recomendación es contestar con "amor y paz, suave, suave, suave"

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a señalar que no caerá en “ninguna confrontación política” con Estados Unidos luego de que el mandatario Donald Trump urgiera al Gobierno de México para que haga más contra en la lucha contra el narcotráfico.

López Obrador señaló que dicho informe que presentó el gobierno de los Estados Unidos sobre los principales países productores ilícitos de drogas para el año fiscal 2021, “tiene cosas buenas y otras que no aceptamos, es un punto de vista que se respeta”.

No vamos nosotros a confrontarnos. Tenemos muy buena relación con el gobierno del presidente Donald Trump. No vamos a caer en ninguna confrontación política”, argumentó.

“Además de que no hay problemas hay muy buenas relaciones, que no hay nada que temer, tenemos que ser muy cuidadosos porque hay elecciones en Estados unidos. es mejor esperar, falta mes y medio, falta poco tiempo y no amerita la declaración, una contestación ni ríspida ni enérgica porque es muy buena la relación que tenemos con EE.UU.”, dijo.

La SRE va a emitir un boletín, pero la recomendación que hice hoy en la mañana al secretario es de que amor y paz, suave, suave, suave”, expresó.

El mandatario mexicano reveló que se la lucha contra el narcotráfico se trabaja “todos los días, no tenemos ninguna carga de consciencia”.

Con información de López-Dóriga Digital