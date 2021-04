López Obrador se vacunará contra COVID-19 con dosis de AstraZeneca

Se estima que la próxima semana le sea aplicada la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca al presidente Andrés Manuel López Obrador

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, confirmó que se le inyectará la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca contra el COVID-19.

Se estima que la próxima semana le sea aplicada la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus al presidente López Obrador, quien ya se contagió del virus en febrero pasado, aunque falta por definir en que se realizará.

Lo estoy viendo. Me corresponde la de AstraZeneca. Se ha demostrado que no tiene riesgos la vacuna, que son mínimos para el beneficio que causa, y como fue la que se aplicó aquí en la delegación Cuauhtémoc, esa es la que me voy a poner”, apuntó.

“No sé si vaya a ir a un centro de vacunación o aquí (en Palacio Nacional), siempre y cuando ayude para que la gente tenga confianza, no está de más decir que hace falta la vacunación, que nos ayude a vacunarnos, que nos protege, que no hay que tener temor”, refirió.

El mandatario mexicano aclaró que no se ha registrado ningún caso grave de reacción por ninguna de las vacunas: “sí da un poco de malestar del cuerpo, las reacciones de las vacunas, pero no pasa a mayores, no hay nada grave”.

El jefe del Ejecutivo federal confirmó que este jueves sostendrá una reunión con todos los servidores públicos implicados en la vacunación en México, donde ahora el principal objetivo es que las farmacéuticas cumplan con los contratos.

Ya tenemos contratos, ya hasta se ha pagado por adelantado, pero ahora lo que estamos planteando es que haya cumplimiento de las farmacéuticas, que se entregue a tiempo, por eso la gira del secretario de Relaciones Exteriores (Marcelo Ebrard), su misión es vacunas”, puntualizó.

López Obrador confirmó que la gira del titular de la SRE se llevará a cabo la tercera semana del mes de abril por Rusia, China, India y Estados Unidos.

Con información de López-Dóriga Digital