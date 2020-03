AMLO tiene fuerza moral y no de contagio, señala López-Gatell

Hugo López-Gatell indicó que el presidente goza de buena salud y aunque pase los 60 años no es un caso de "especial riesgo" por COVID-19

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmó este lunes que sería bueno que el presidente Andrés Manuel López Obrador padeciera coronavirus COVID-19, pues, aseguró, se recuperaría y quedaría inmune a la enfermedad.

El funcionario indicó que el mandatario goza de buena salud y aunque pase los 60 años no es un caso de “especial riesgo”, pues “la fuerza del Presidente es moral, no es una fuerza de contagio”.

“Afortunadamente (López Obrador) goza de buena salud. Aunque pase de los 60 años, no quiere decir que es una personal de especial riesgo. Casi sería mejor que padeciera coronavirus porque él, en lo individual, se va a recuperar espontáneamente y va a quedar inmune”, aseveró.

El subsecretario de Salud aseguró que la creencia de que el presidente debe hacerse la prueba por COVID-19 parte de una idea fuera de lugar.

“Es carente de sentido técnico; no tiene sentido, así no funciona la vigilancia epidemiológica ni la atención a la salud”, dijo.

López-Gatell indicó este lunes que en México hay 53 casos confirmados por coronavirus COVID-19 y siete están en hospitalización de manera estable.

Por su parte, López Obrador dijo que si hace falta se hará la prueba de coronavirus.

“Hago lo que me indiquen los médicos, los responsables. Tomamos la decisión de dejar este asunto de salud pública en manos de técnicos, expertos, científicos”.

Apuntó que si se deja este asunto del COVID-19 en manos de políticos se altera todo, lo que representa otra epidemia, por lo que pidió no politizar el tema.

“Yo voy a actuar de manera muy responsable. Voy a seguir las recomendaciones de médicos y especialistas. Si hace falta, en su momento, me hago la prueba. Lo que quiero es que no se politice el asunto”, añadió.

Añadió que desea “con toda mi alma que no nos afecte el coronavirus (…) tengo el sueño de que nuestro pueblo no va a padecer, no va a sufrir”.

Conferencias matutinas y compras de pánico

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que en el caso de los periodistas y reporteros que asisten a la conferencia de prensa matutina funcionará el mismo protocolo que para él, el cual será dictaminado por la Secretaría de Salud.

“Hemos decidido que sean los científicos, los especialistas los que nos guíen, porque el presidente de México no es sabelotodo, no es todologo. Mi experiencia está precisamente en hacer lo que me corresponde, en no meterme en asuntos que tienen que ver con técnicos”, comentó.

Señaló que en caso de una situación más compleja por el brote de COVID-19 él daría su conferencia matutina normalmente, solo que los periodistas estarían a distancia.

Dijo que lo que no puede hacer es asistir con un tapabocas, pues tiene “que darle a la gente animo, seguridad” y actuar con apego a la verdad.

Sobre las compras de pánico, el mandatario aseguró que este tipo de acciones no ayudan, pues se puede presentar desabasto de productos y crearía inflación.

“No ayuda el hacer estas compras exageradas (…) eso sí puede producir desabasto, inflación. No hace falta, no tenemos necesidad, hay productos suficientes, no va a haber escasez”.

