AMLO se manifiesta en contra de la violencia y vandalismo en edifico de la CNDH

López Obrador dejó en claro que no está de acuerdo en las pintas que realizaron las instalaciones de la CNDH en el Centro Histórico capitalino

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que no está de acuerdo en la violencia y vandalismo que se ejerció por manifestantes en la toma de las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) del Centro Histórico de la Ciudad de México.

López Obrador dejó en claro que no está de acuerdo en las pintas que realizaron en dichas instalaciones a un cuadro de Francisco I. Madero.

“Respeto todas las manifestaciones, pero no estoy de acuerdo en la violencia, el vandalismo, no estoy de acuerdo con lo que hicieron a la fotografía, a la pintura de Francisco I. Madero, quien conoce la historia de este luchador social sabe que debemos de guardarle respeto, se le conoce a Madero como el Apóstol de la democracia., dio su vida por luchar en contra de la dictadura porfirista”, argumentó.

“El que afecte a la imagen de Madero o no conoce la historia, lo hace de manera inconsciente o es un conservador, es pro porfirista”, indicó.

López Obrador pidió a las inconformes sostener un diálogo con Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH.

“Entiendo que hay mucho dolor, que las víctimas de la violencia están con razón muy dolidas y que tienen derecho de manifestarse pero no creo esa sea la mejor forma de hacerlo”, apuntó.

“La violencia no es el camino, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, ojalá y se proteste de otra forma, con la no violencia de manera pacífica. Hay muchísimas maneras, los grandes luchadores sociales no han utilizado la violencia”, declaró.

Con información de López-Dóriga Digital