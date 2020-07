AMLO se aplicará prueba de COVID-19 previo a reunión con Trump “si está en el protocolo”

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que, si en la Casa Blanca le piden hacerse prueba de COVID-19 previo a su reunión con el mandatario estadounidense Donald Trump, se la realizará sin ningún problema.

“Vamos a cumplir todos los protocolos, lo tenemos que hacer, si hace falta sí (hacerse la prueba) Todavía no lo sabemos pero si está en el protocolo, sí, no me niego. Se está analizando eso, pero sin ningún problema, no tenemos nada qué ocultar, vamos con la frente en alto como representante de un gran pueblo y de un gran país”, refirió.