AMLO responde al Financial Times: “Vamos a seguir adelante con nuestra política”; resalta presidente libertades en México

López Obrador respondió a editorial del Financial Times, en donde afirma que es el nuevo líder autoritario de América Latina

Sobre la crítica que realizó el Financial Times a su persona, El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que seguirá con su políticas de gobierno aunque no les guste.

El diario británico afirmó en su editorial que López Obrador es el nuevo líder autoritario de América Latina.

“El Financial Times siempre impulsó el modelo económico neoliberal y ese modelo ha fracasado. En vez de estar cuestionado nuestro proyecto alternativo deberían ofrecer disculpas al pueblo de México y al mundo entero. Lo que vino a hacer la pandemia es precipitar ese fracaso”, destacó.

Aunque el New York Times, Financial Times, Washington Post, y el Wall Street Journal no les guste, vamos a seguir adelante con nuestra política y aquí es lo mismo”. externó.

López Obrador recalcó que su gobierno garantiza las libertades para disentir de su proyecto de gobierno y que no se condiciona a nadie para que tener una relación con su Administración.

“No tenemos por qué estar pensando lo mismo todos, no puede haber pensamiento único, la democracia es pluralidad, debemos de ejercer a plenitud nuestras libertades. Nosotros no condicionamos el que tengan relación con el gobierno si coinciden en todo con nuestras política, no, no tenemos por qué coincidir en todo”, expuso.

No es totalitarismo, es libertad, así vamos a seguir, Agradezco hasta los conservadores y lo digo con respeto, hablo de conservadores porque es el concepto, la palabra, para distinguirlos, porque están por conservar, mantener el status quo, que no cambie. Nadie debe de ofenderse” enfatizó.

Con información de López-Dóriga Digital