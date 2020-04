AMLO recurrirá a recursos del Fondo de Estabilización Económica y de fideicomisos cancelados; pendiente el plan de recuperación

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que, como parte del plan para reactivar la economía, se echará mano del Fondo de Estabilización y recursos que el gobierno mantiene guardados, para lograr que el proceso de transformación en México continúe “a pesar de las adversidades”.

En el marco de su informe trimestral y presentación del plan de reactivación económica frente a la crisis sanitaria por el coronavirus COVID-19, el mandatario inició su mensaje expresando su reconocimiento a la población por sumarse a las medidas de prevención recomendadas por la Secretaría de Salud.

El presidente señalo que su gobierno, en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, “en absoluto apego a la verdad, va a expresar lo que hemos venido haciendo para enfrentar esta crisis transitoria”.

Afirmó que el gobierno trabaja para restablecer, lo más pronto posible, la normalidad social, productiva y política de la vida pública del país.

“A pesar de los pesares, saldremos adelante. Porque son más nuestras fortalezas como nación que las debilidades o flaquezas. No olvidemos que la cultura de nuestro pueblo, que no es tan intangible como suele pensarse, siempre nos ha salvado y nos ha hecho sobrevivir a terremotos, huracanes, inundaciones, epidemias, tiranías”, reveló el presidente.

Señaló que la más “funesta peste y causante de las calamidades de México” es la corrupción, misma que su gobierno ya se encuentra trabajando en erradicarla.

López Obrador recordó que su gobierno ha adelantado 4 meses de apoyos a todos los Adultos Mayores de México registrados en el Programa del Bienestar para Apoyos Mayores.

Afirmó que ya entregó 10 millones 500 mil becas a estudiantes de todos los niveles escolares y de las universidades Benito Juárez, donde estudian, aseguran, más de 15 mil alumnos y laboran 870 docentes.

Además se otorgarán 356 mil créditos como parte del Programa Tandas para el Bienestar, y, en lo que falta del año, se agregarán 450 mil Tandas más.

Señaló que 250 mil mexicanos sembradores “tienen empleo permanente” por el programa Sembrando Vida y 750 mil jóvenes trabajan como aprendices y reciben un salario mínimo.

El presupuesto de mantenimiento a 23 mil escuelas, entregado de manera directa a Asociaciones de Padres de Familia, asciende a más de 4 mil millones de pesos, señala López Obrador.

El mandatario afirmó que, en el estado de Oaxaca, llevan 25 obras de infraestructura terminadas y trabajan en 84 más.

El gobierno federal avanza en la construcción de carreteras, con una inversión global de 28 mil millones de pesos.

Reitera que avanza construcción del Tren Interurbano Toluca-México y avanza el tren en Guadalajara, y tampoco se ha detenido el plan de construcción de presas, de reconstrucción de pueblos afectados por los sismos de 2017 y han mejorado los espacios urbanos en 324 colonias de 14 municipios fronterizos y de sitios turísticos del país

López Obrador admitió que no ha avanzado, como es lo deseado por su gobierno, la reducción en las cifras de incidencia delictiva.

Agregó que, en los últimos doce meses, solo se ha logrado reducir 0.3 por ciento la cifra de homicidios; el secuestro en 25.8 por ciento, el robo de vehículo en 11.1 por ciento y el robo, en general, en todas sus modalidades, 6.6 por ciento.

Reitera que la estrategia de paz de su gobierno radica en atender las causas que originan la violencia, como la desintegración familiar, la pérdida de valores tanto culturales, morales y espirituales.

El presidente López Obrador señaló que su gobierno ha ido un paso adelante en cuanto a la atención de la pandemia de coronavirus COVID-19.

Aseguró que, al día de hoy, el gobierno cuenta con 6 mil 425 camas de terapia intensiva, con sus respectivos ventiladores y con el personal de enfermería y médicos especializados.

“De todos modos, instruí al Almirante secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, y al general Luis Cresencio Sandoval, para contar con estas instituciones, siempre caracterizadas por su profesionalismo y disciplina en la implementación de los planes Marina y DN-III”, agregó.

Aseguró que las Fuerzas Armadas recibieron 5 mil millones de pesos y ya se está trabajando, “de manera pronta”, para adquirir mil 399 camas más, así como equipos y personal especializado para atender, en terapia intensiva, a enfermos de COVID-19.

Destacó el mandatario que hace 3 meses, “antes que otros gobiernos en el mundo, empezamos a informar a la población y a emitir acciones preventivas con el propósito de evitar la saturación de hospitales y mayores pérdidas de vidas humanas”.

“Reitero: los políticos no somos todólogos, sabelotodo. Nos ayuda mucho, sin duda, la solidaridad de nuestro pueblo y la fraternidad en las familias, que, como he señalado en muchas ocasiones, la familia mexicana es la principal institución de seguridad social en el país”, afirmó.

De acuerdo con lo señalado por los especialistas que toman parte de las decisiones de política pública en la materia, en México “La parte más difícil de la epidemia (de COVID-19) está por llegar”, aseguró López Obrador.

“Pienso que saldremos adelante”, advirtió el presidente, apelando a la solidaridad del pueblo de México y a su disposición en materias de distanciamiento social.

Afirmó que ya inició su gobierno con acciones para reactivar, rápidamente, la economía.

No aumentar los precios de los combustibles es la primera acción del gobierno para reactivar la economía, señaló López Obrador.

Afirmó que se intensificarán los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro.

Adelantó que a partir de mayo recibirán apoyos directos 190 mil pescadores y que, a lo largo del 2020, habrá apoyos adicionales a padres y madres de familia para 31 mil planteles escolares.

Afirma que pondrá en marcha un programa para otorgar créditos personales con montos de 20 a 35 mil pesos en efectivo, en beneficio de 670 mil trabajadores al servicio del Estado.

FOVISSSTE e Infonavit, por su parte, dispondrán créditos, además, para otorgar viviendas durante los próximos 9 meses en beneficio de 42 mil 500 trabajadores.

Confirmó que los tiempo oficiales para radio y televisión se entregarán a los medios de comunicación, pues el “gobierno informa a diario y no necesita hacer propaganda” y confía, para estar informados, en la “sensatez de nuestro pueblo”.

López Obrador confirmó también que continúa en marcha la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, la rehabilitación de refinerías y la construcción de Dos Bocas.

Aseguró que se generarán 80 mil empleos en los cinco tramos que comprenden mil 43 kilómetros de construcción del Tren Maya, con una derrama económica de 35 mil millones de pesos en los estados del sureste del país.

Agregó que serán distribuidos 2 millones 100 mil créditos personales, de vivienda y pequeñas empresas familiares del sector formal e informal de la economía, y señaló que se va a crear, en 9 meses, dos millones de nuevos empleos.

El mandatario se comprometió a intensificar los apoyos para que, el próximo 1 de diciembre, dirá que todos los pobres de México contarán con protección y amparo del gobierno que representa y de la solidaridad necesaria que es México.

López Obrador confirmó que recurrirá a utilizar los ahorros del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, así como de los recursos que se mantenían guardados en Fideicomisos.

Señaló que su gobierno se apoyará en la Banca de Desarrollo, pero, sobre todo, se seguirá con la misma política de liberar recursos, pues continuará, incluso con mayor rigor, el plan de Austeridad Republicana.

“A diferencia de otras épocas, cuando se le pedía a la gente ‘fajarse el cinturón’, ahora será al gobierno al que se le pida ‘fajarse el cinturón’, acabando con la corrupción, acabando con lujos y ostentaciones”, señaló.

Reiteró que la crisis que vive el país, tanto sanitaria como económica, es transitoria y todos harán de su parte.

Informó que, tras una consulta y posterior consenso, se bajarán los sueldos de los altos funcionarios públicos y se eliminarán los aguinaldos desde el cargo de subdirector hasta el de Presidente de la República.

Agregó además que se reducirán gastos de publicidad, gastos de viáticos, gastos de operación y se ahorrarán más en compras de proveedores, así como en gastos de obra pública.

Agregó que se dispondrán de recursos para intensificar la enajenación de bienes “malhabidos a la delincuencia común y a la delincuencia de cuello blando”, a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).

El presidente agradeció también a empresarios por acatar las recomendaciones y parar las actividades económicas no esenciales, manteniendo el empleo, los sueldos y prestaciones.

“Están demostrando muchos empresarios su humanismo, su dimensión social”, destacó el mandatario.

“Esta crisis es pasajera, transitoria”, destacó, y afirmó que pronto regresará a la normalidad.

El presidente cuestionó a la oposición y señaló que entiende que “los conservadores y quienes han medrado con el modelo neoliberales”, a quienes acusó estar en crisis, no compartan la visión del presidente de desarrollo con justicia y democracia.

El plan de recuperación económica que va a aplicar su gobierno, aseguró López Obrador, “no se ajusta al modelo neoliberal o neoporfirista”.

Afirmó que la fórmula que su gobierno está aplicando en el programa para reactivar la economía es la suma de tres elementos básicos: mayor inversión pública para el desarrollo económico y social, empleo pleno y honestidad y austeridad republicana.

Prometió que “nada en el país nos hará regresar al pasado” y recordó al expresidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, sobre la Gran Depresión de 1929, a quien calificó como “un titán de las libertades” y el “mejor presidente que ha tenido Estados Unidos”, al señalar una cita que “suponía que una mala moral era una mala economía”.

“Aquel que no espera vencer, ya está vencido. No son tiempos para la depresión, sino para la entereza. La esperanza, no lo olvidemos, es una fuerza muy poderosa. Es como el bien, que aunque no existiera, habría que inventarlo, y no duden, triunfaremos. Estoy seguro que pronto, muy pronto, voy a convocar al pueblo de México a darnos de abrazos en las plazas públicas del país, porque vamos a salir de nuevo a las calles, sin miedos ni temores, para seguir siendo lo que es nuestro pueblo de México”, concluyó así su mensaje López Obrador.